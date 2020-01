Viatura do Detran capota na BR-232

Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) capotou por volta das 10h30 dessa segunda-feira (13), no quilômetro 234,7 da BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo ao realizar uma ultrapassagem em local permitido.

O motorista relatou à PRF que o carro que seguia na frente dele também começou a fazer uma ultrapassagem, o que fez ele perder o controle do veículo. Ninguém ficou ferido.

O motorista do carro do Detran fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O outro veículo seguiu viagem normalmente.

Do NE Interior