Vice-prefeito de Salgueiro é internado na UTI com problemas pulmonares

O vice-prefeito de Salgueiro, Francisco de Sá Sampaio, de 91 anos, foi internado nessa terça-feira (18) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro São Francisco.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da prefeitura, ele deu entrada no hospital na segunda-feira (17) com problemas pulmonares. O problema se agravou e por isso, o vice-prefeito precisou ser internado.

A Assessoria informou também que o estado de saúde de Francisco é considerado grave e o exame de Covid-19 teve resultado negativo. (G1)