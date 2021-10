“Vida e morte em diálogo — Ciência e Fé conversam sobre as dimensões da existência” é tema de debate em Fórum mundial

Existe vida após a vida? Existe consciência fora do corpo? Como cientistas explicam as experiências de pessoas que foram espectadoras do seu próprio fim?

Em um diálogo entre Ciência, Filosofia, mente e cérebro, dr. Raymond Moody — Médico psiquiatra norte-americano e Ph.D. em Filosofia e pioneiro na pesquisa de experiências de quase-morte (EQMs) — fala sobre o tema em sua palestra no dia 19 de outubro (terça-feira), às 19h30 no Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, edição on-line, promovido pela Legião da Boa Vontade.

Sob a temática “Vida e morte em diálogo — Ciência e Fé conversam sobre as dimensões da existência”, o evento reunirá representantes da Religião e da Ciência para debater o assunto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas acessando o link: https://www.forumespiritoeciencia.org/inscricao/.

Também há a opção de certificado para interessados.

Serviço:

Evento: Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV (Edição on-line)

Data e horário: 19 e 20 de outubro de 2021, às 19h30

Transmissão: YouTube

