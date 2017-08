Vídeo: Avião bate em urubu durante pouso no aeroporto de Serra Talhada

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (28), no Aeroporto Santa Magalhães em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, do jornalista Adriano Roberto, um urubu se chocou com um avião de pequeno porte que estava em procedimento de pouso. O impacto da batida quebrou uma das asas do avião e ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com Adriano Roberto, o avião veio resgatar um paciente na capital do Sertão do Pajeú para encaminha-lá até a capital cearense, Fortaleza.

Confira mais detalhes como anda as obas do aeroporto e como aconteceu o acidente no vídeo abaixo.

Aeroporto

De acordo com o gestor do sistema aeródromo da Secretaria de Transportes de Pernambuco (Setra), Fernando Maranhão, o aeroporto de Serra Talhada terá um terminal de passageiros provisório para atender os voos da Azul Linhas Aéreas já em outubro deste ano. “O aeroporto de Serra Talhada já teve a pista construída, o balizamento noturno realizado e acabamos de receber a confirmação do repasse federal de R$ 20 milhões para contratar a empresa que fará a construção do terminal de passageiros definitivo. Além do valor do governo federal, o estado vai investir R$ 15 milhões na infraestrutura do local”, destacou.

As obras estão aceleradas a garantia é do secretário de Transportes de Pernambuco, Sebastião Oliveira. Durante entrevista a imprensa local, o secretário aproveitou para anunciar a data de conclusão do terminal provisório de passageiros.

“As obras do terminal provisório já começaram. Eu concluí a terraplanagem na semana passada. Já devem estar fazendo a concretagem da base, já existem dois contêineres que irão servir de apoio para montagem do terminal provisório e eu dei um prazo à empresa de que eu quero esse terminal provisório pronto até dia 30 de setembro, para ser entregue à população e com as certificações em dia”, revelou Sebastião Oliveira.