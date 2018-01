Vídeo de Sebastião Oliveira e diretor do Dnit anunciando passarela para Custódia e outras obras para o Sertão causa polêmica em Caruaru

Em outubro do ano passado o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, prometeu durante entrevista a TV Jornal, que iria falar com o Secretário Estadual dos Transportes, para intermediar a implantação de passarelas para pedestres na BR-104 em Caruaru, no início do vídeo Sebastião aparece atrás do ministro.

Acontece que agora a assessoria de Sebá divulgou um vídeo onde o secretário aparece em Brasília, ao lado do diretor geral do Dnit, anunciando passarela para Custódia e intervenções nas BR’s que cortam Tracunhaém, Serra Talhada e Sítio dos Nunes, em Flores, além de passarela para Custódia e nada para Caruaru. O fato gerou comentários contundentes do apresentador do TV Jornal Notícias, Fernando Rodolfo. Assista:



Via Blog do Luiz Carlos