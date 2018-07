Vídeo de suposto fantasma em shopping de Caruaru viraliza nas redes sociais

Um vídeo com uma suposta aparição de um fantasma no shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste pernambucano, viralizou nas redes sociais nessa sexta-feira (30). As imagens teriam sido gravadas por um segurança do centro de compras durante a madrugada.

A filmagem tem dividido a opinião das pessoas. Há quem afirme que se trate de uma montagem e há quem ache que se trata realmente de um fenômeno sobrenatural. O segurança afirma no vídeo que esta já é a segunda vez que o suposto fantasma de uma menina aparece esta semana.

Nas imagens, é possível ver uma menina, ou uma boneca, como sugerem os mais incrédulos, subindo para o outro andar pela escada rolante. Em seguida, o segurança corre para os pés da escada, mas nada aparece na imagem.



Ao virar a câmera, o homem vê novamente a menina e finaliza o vídeo gritando “ai meu jesus, ai, ai, ai meu deus”.

Em nota, a administração do shopping afirmou que está apurando o caso.

“Sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra uma suposta assombração nas dependências do Shopping Difusora, a direção informa que o mesmo está sendo analisado pela equipe de segurança do Shopping. Assim como todas as imagens captadas pelo sistema interno de câmeras de segurança. Até que todo o material seja analisado, o Shopping Difusora não dará nenhuma outra declaração.”

Nas redes sociais, ainda há quem diga que se trata de uma estratégia de marketing ou de uma brincadeira do vigilante.

