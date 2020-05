Vídeo de suposto ritual em ponto turístico assusta moradores de Caruaru

O isolamento social e a pandemia do novo coronavírus tem alterado a rotina das pessoas em todo o mundo. Mas no último fim de semana, o que chamou a atenção da população de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foram vídeos de pessoas encapuzadas em um suposto ritual no Monte Bom Jesus, um dos pontos turísticos da cidade.

Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver cinco pessoas vestidas com capas pretas, uma com capa laranja e outra com uma capa vermelha. Elas seguram o que parecem ser cajados. Em dado momento, um dos integrantes do grupo faz um círculo de fogo ao redor de outro integrante.

Em seguida, eles seguem para a frente da igreja de Santa Luzia e continuam com a atividade. Nas redes sociais, as pessoas tentavam adivinhar do que se tratava: um ritual religioso ou de uma sociedade secreta, uma apresentação, a gravação de um filme ou uma brincadeira de mau gosto.

A música que toca no vídeo chama-se “Menorah” e é do cantor Haim Israel, o que reforça as hipóteses de ritual religioso. Também chegou a cogitar-se que tratava de um ritual da maçonaria. Em nota, a comunidade maçônica negou participação no episódio.

Outros questionavam porque a polícia não interveio na situação. Sobre o assunto, a assessoria de imprensa do 4º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança no Monte, informou que a corporação tomou conhecimento do vídeo e apontou que não há crime nas imagens. Além disto, a quantidade de pessoas envolvidas está dentro do máximo permitido pelo decreto estadual durante a pandemia.

Veja o vídeo abaixo