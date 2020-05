Vídeo emocionante mostra a vitória do bebê sera-talhadense contra o novo coronavírus

Um bebê de 4 meses venceu a batalha contra a Covid-19 após passar vários dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Oswaldo Cruz, em Recife.

O pequeno serra-talhadense Heitor, mostrou a força de ser sertanejo, após receber alta da UTI na capital pernambucana.

A despedida do bebê foi marcada por emoção e aplausos pelos profissionais de saúde do Oswaldo Cruz. Eles gravaram um vídeo no momento em que Heitor deixa a Unidade de Tratamento Intensivo ao lado da sua mãe.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou na web. Confira abaixo.

O bebê foi transferido para a ala de enfermaria onde ficará sendo monitorado por mais alguns dias antes de retornar para Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.