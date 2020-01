Vídeo: homem tenta assaltar lotérica no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem foi flagrado tentando assaltar uma casa lotérica no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na terça-feira (28).

No vídeo do circuito interno de câmeras de segurança, é possível ver o suspeito entrando de capacete no estabelecimento. Ele está armado e tenta assaltar a lotérica.

Entretanto, as funcionárias se negaram a abrir a porta, e o homem acabou desistindo da investida criminosa. A suspeita é de que havia outra pessoa dando apoio à tentativa de assalto. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do NE10 Interior