Vídeo mostra criminosos em tentativa de assalto a banco em Betânia

Foram divulgadas nesta segunda-feira (06) as imagens de uma tentativa de assalto a banco em Betânia, Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu na terça-feira (31). De acordo com a Polícia Civil, os criminosos conseguiram quebrar a porta de vidro do estabelecimento comercial e tentaram explodir o cofre.

Segundo a Polícia Federal, que já iniciou as investigações do caso, a ação dos assaltantes durou cerca de 11 minutos. No vídeo, é possível perceber o momento no qual oito homens chegaram ao local em dois carros para cometer o crime (veja no vídeo abaixo).

“[Os criminosos] invadiram a agência quebrando a porta e os vidros com barras de ferro. Em seguida, se dirigiram para o local onde ficava o cofre, colocando dois artefatos explosivos, os quais falharam no momento da detonação, frustrando o roubo”, detalhou a PF.

Os assaltantes chegaram a atirar contra a parede da agênci bancária. Um dos disparos atingiu o veículo de um policial militar, que passava pelo local, conforme informou a polícia. Na fuga, os criminosos espalharam grampos de metal na rodovia.

Do G1 Caruaru