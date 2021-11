Vídeo mostra dinâmica de crime contra itapetinense

Uma câmera de segurança mostrou a dinâmica do assasinato do universitário Pedro Henrique Gonçalves da Silva, natural de Itapetim. O crime aconteceu no Bairro da Madalena, capital pernambucana.

As imagens foram editadas pelo blog em sua conta no Instagram para não mostrar o desfecho. Servem para alertar contra a reação em atos criminosos como esse.

Pedro estava com a irmã quando foram abordados por dois homens. Um saca a arma. Pouco depois Pedro tenta tomá-la e segue em direção ao assaltante quando é baleado.

O crime ocorreu por volta das 13h30 da quinta, 11. Pedro Henrique Gonçalves da Silva, de 24 anos, e a irmã dele, de 20 anos, que também é estudante, estavam indo para um mercado.O rapaz foi atingido no pescoço.

O sepultamento ocorreu em clima de comoção.

Segundo a Polícia Militar, as prisões ocorreram em San Martin, na mesma região do Recife. As equipes também apreenderam uma arma de fogo e a moto usada no crime. Os PMs encontraram o celular roubado.

A polícia chegou aos suspeitos a partir do número da placa da moto. Foi possível observar a numeração do veículo poro meio das câmeras de segurança da via.

Além dos dois suspeitos, foram levadas para averiguações mais duas pessoas. Elas são suspeitas de envolvimento no crime. A irmã de Pedro Henrique foi convocada para prestar depoimento.

A operação foi realizada por equipes do 13º Batalhão da PM. Os dois suspeitos foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na mesma região da cidade.

Pedro e a irmã vieram para o Recife de Itapetim, no Pajeú. Eles chegaram à capital há dois anos para estudar educação física em uma universidade particular.

Do Nill Júnior