Vídeo mostra homem furtando celular em loja no Centro de Serra Talhada

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que um homem de 36 anos, furtou um aparelho celular dentro de uma loja nessa quarta-feira (25). O caso aconteceu na Rua Agostinho Nunes Magalhães, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, a vítima acionou o policiamento após sentir a falta do seu aparelho celular e mostrou as imagens das câmeras, minutos depois o suspeito acabou detido em um bar, com o produto do crime.

O imputado foi conduzido para a delegacia local e autuado em flagrante delito.

Confira abaixo no vídeo, o momento em que o homem comete o furto.