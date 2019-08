Vídeo: mulher coloca cachorro dentro da mala de carro em Caruaru

Um vídeo que mostra uma mulher colocando um cachorro dentro do porta-malas de um carro causou revolta nas redes sociais. A imagem foi gravada no bairro Indianópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

No registro, é possível ver a mulher, que está em companhia de outras quatro pessoas, pegando o cão e colocando dentro da mala do carro. Ainda não há informações sobre o motivo de ela ter tomado a atitude.

O caso configura crime de maus tratos ao animal. Se a pessoa for condenada, por pegar até um ano de prisão.

Do NE10 Interior