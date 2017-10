O padre Reginaldo Manzotti, que também é escritor, compositor e apresentador de rádio e TV, esteve no show comemorativo dos 11 anos do Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Antes do evento ele conversou conosco e revelou a afinidade com o Estado de Pernambuco e o que muita gente ainda não sabe: também é cidadão pernambucano.

Confira abaixo no vídeo a matéria na TV Jornal Interior/SBT:

Do Blog de Luiz Carlos