Vigilante é morto ao tentar ajudar policial militar durante troca de tiros em PE

Um vigilante foi morto ao tentar ajudar um policial militar durante uma troca de tiros em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O PM também foi baleado, mas foi socorrido consciente para o Hospital da Restauração, no Recife.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos tentaram assaltar o policial. Em seguida, houve a troca de tiros. O caso aconteceu no último sábado (27), mas as informações foram repassadas nessa segunda-feira (29).

Os bandidos fugiram após cometerem o crime. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. (G1)