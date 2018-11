Vigilante morre após colidir com motocicleta em carro na PE-160

Um vigilante de 35 anos morreu em um acidente na PE-160, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na manhã desse domingo (4). Conforme a PM, o homem estava em uma motocicleta quando bateu em um carro em uma estrada da zona rural do município.

Ainda segundo a PM, a vítima morreu no local. Já o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A Gerência de Trânsito de Santa Cruz do Capibaribe esteve no local para as medidas cabíveis.

A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)