*INSCRIÇÕES ABERTAS*

O VIII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA idealizado e realizado pelos Produtores Culturais: Iranildo Marques e Evania Nogueira Marques, divulgará na próxima semana os três motes que serão glosados na Oitava Edição.

Segundo os organizadores, essa edição contará com dois poetas homenageados.

Jessier Quirino e Leonardo Bastião.

E a homenagem póstuma será votada entre os poetas participantes.

A princípio a abertura do VIII Festival, será dia 29 de abril (Possivelmente com um Show de Jessier Quirino). Dia 30 as declamações dos POETAS e dia primeiro de maio de 2021 o resultado do Festival.

As inscrições estão abertas, o edital será lançado com os motes a serem glosados, no dia 15 de janeiro do corrente ano e segundo os idealizadores, caso o projeto seja contemplado com algum apoio governamental, seja Estadual ou Federal, as *inscrições serão gratuitas* e a participação presencial custeada pela produção, caso contrário, todos os poetas serão informados de uma taxa de inscrição que será acessível a todos os participantes.

Em divulgação nas redes sociais, o produtor Cultural Iranildo Marques, já contabilizou mais de 100 POETAS PRÉ INSCRITOS em todo BRASIL.

O Projeto contempla troféu para os 20 classificados e 500 exemplares do livro autoral com 100 páginas para o CAMPEÃO.

Para fazer a inscrição, entrar em contato com o PRODUTOR CULTURAL Iranildo Marques

(87) 999564137.