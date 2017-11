Visita técnica será realizada no Aeroporto de Serra Talhada

Uma visita técnica será realizada no dia 13 de novembro no terminal provisório do Aeroporto de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, pelo secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira, pela companhia aérea Azul e pelo Ministério dos Transportes. O equipamento foi requalificado para receber voos comerciais em breve.

De acordo com o Governo do Estado, a primeira iniciativa foi adequar a pista de pouso de decolagem para comportar aviões de maior porte. Na pista, foram investidos cerca de R$ 7 milhões. No total, serão R$ 35 milhões em investimentos; dos quais R$ 15 milhões são do Estado e o restante, do Ministério dos Transportes.

O aeroporto recebeu a doação de uma Estação Meteorológica de Superfície (EMS), uma das exigências da Azul. Além disto, uma força-tarefa foi montada com a Anac, a Infraero e a SAC para conceder as certificações do aeroporto.

Da TV Jornal