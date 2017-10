Vítima reage a assalto e mata bandido a tiros na BR-232 em Bom Nome

No final da noite dessa quarta-feira (11), após tentativa de assalto, um homem foi morto na BR-232, próximo ao distrito de Bom Nome, zona rural do município de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo populares, dois homens desconhecidos, em uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa KHX-2073, tentaram assaltar uma pessoa, não identificada, em veículo que transitava na via, quando o condutor do veículo reagiu ao assalto e efetuou disparos de arma de foco contra os agressores, os quais tombaram e caíram da moto em um barranco na BR-232, onde um assaltante veio a óbito no local e o outro conseguiu fugir, tomando destino ignorado.

Até o presente, nem o assaltante, nem a vítima que reagiu a agressão, foram identificados.

A polícia esteve no local, realizou diligências no sentido de capturar o outro assaltante ferido, porém até o presente não obteve êxito.

Via Nayn Neto