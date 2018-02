Vocalista da Banda Aquarius é encontrado morto em estrada de Pernambuco

O vocalista Murilo Moura, da Banda Aquarius, foi encontrado morto na madrugada dessa segunda-feira (13). Conforme o empresário do grupo, Erilson Hermes, o corpo do cantor foi localizado em uma estrada em Chã do Couve, distrito de Surubim (PE), ao lado da moto dele. A Polícia ainda investiga a morte de Murilo.

“Ele passou todos os dias de Carnaval de folga. Dizem que ele foi numa festa em Jucá Ferrado, em Pernambuco. Ele foi levar um cantor da banda Aquarius em casa na moto dele. Ele deixou e retornou sem problemas. Na madrugada, recebemos a informação que Murilo foi encontrado desacordado. Era por volta de 4h”, declarou Hermes.

Ainda segundo o empresário, os primeiros levantamentos da pericia apontam que o cantor faleceu por asfixia, pois o corpo estava sob uma poça de água.

Murilo Moura tinha 29 anos. Ele deixou esposa e um filho de nove meses. O corpo dele foi encaminhando para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O enterro ocorrerá na cidade Frei Miguelinho (PE), terra natal do cantor.

Do Diário do Nordeste