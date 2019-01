Voluntários de Pernambuco se preparam para ajudar vítimas da tragédia de Brumadinho, em MG

Um grupo de voluntários do Recife se prepara para embarcar para Belo Horizonte, em Minas Gerais (MG), para ajudar nas ações de apoio a vítimas do rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho. O fato ocorreu na sexta-feira (25) e deixou um rastro de destruição e mortes.

Ao todo, segundo a Organização Não-Governamental (ONG) Novo Jeito, dez pessoas saem da capital pernambucana, neste fim de semana, para reforçar a rede de solidariedade.

De acordo com a entidade, os voluntários atuaram em grandes emergências em Pernambuco, como as enchentes de 2010 e 2017, na Zona da Mata Sul do estado.

Segundo Fábio Silva, da plataforma Transforma Brasil, o grupo vai trabalhar na gestão de pessoas para a atuação no local da tragédia.

Ainda segundo Fábio, desde a sexta-feira, mais de 2.500 pessoas se inscreveram no site do Transforma Brasil para atuar na tragédia ambiental de Brumadinho.

A ajuda pode ser enviada em forma de donativos para as vítimas. Também é importante a atuação de psicólogos, médicos e assistentes sociais.

Entre os donativos mais importantes estão garrafas de água mineral, material de limpeza e alimentos não perecíveis. Segundo Fábio Silva, os produtos podem ser enviados para a sede da ONG e-Missão, localizada em Belo Horizonte. O endereço Rua Jaguari, 673, no bairro do Bonfim.

Do G1