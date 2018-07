Voo 9510: Rota Recife-Serra Talhada pela primeira vez na lista de voos no Aeroporto Gilberto Freire

Pela primeira vez na história, a rota Recife-Serra Talhada surgiu no painel de voos no Aeroporto Internacional Gilberto Freire. O voo é o 9510, com embarque no portão R4 e terá 55 minutos. Deixará o Aeroporto Internacional Gilberto Freire às 12h25, com chegada prevista para as 13h20 na Capital do Xaxado, que vive a semana da sua feira de serviços e negócios, a ExpoSerra.

O voo terá 60 convidados. Dentre eles, o Ministro dos Transportes Valter Casimiro Silveira, o Secretário Estadual Antonio Júnior, o deputado Federal Sebastião Oliveira, articulador da ação quando Secretário Estadual de Transportes. O governador Paulo Câmara só deverá embarcar no primeiro voo oficial da rota.

Integram a comitiva Marquinhos Godoy, Reginaldo Souza, Chico Mourato (CDL e Sinduscom), o ex-prefeito Carlos Evandro, o Deputado Estadual Rogério Leão, o ex Diretor da Geres Clóvis Carvalho, João Duque Filho, Allan Pereira, Dema Oliveira, José Patriota (AMUPE e Prefeito de Afogados da Ingazeira), João Batista (Tesoureiro da AMUPE e prefeito de Triunfo), Marcelo Pereira, ex-prefeito de Belmonte, dentre outros nomes.

De Nill Júnior