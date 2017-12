‘Vovó Noel’ entrega presentes para os netos e crianças carentes há quase 10 anos

A rotina de Natal da comerciante Núcia Lima, de 57 anos, é a mesma há quase dez anos: ela se veste de “Vovó Noel” e entrega presentes para os netos e crianças carentes do bairro São Francisco, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Para realizar a tarefa que acontece sempre antes da ceia natalina, ela recebe a ajuda dos nove netos e dos quatro filhos.

“Como eu já tenho vários netos, eu queria agradar, fazer uma coisa diferente. Todo ano eu visto a roupa e presenteio eles, meus filhos e também vou nas ruas do lado para ver se tem alguma criança sem brinquedo”, disse Núcia.

A “Vovó Noel” chama a atenção de quem passa na rua. Ela é chamada para fotos e também faz questão de registrar cada momento para as redes sociais. “O pessoal acha legal. O importante é que é uma forma de passar alegria. Eu estou fazendo coisas boas para os meus netos e me realizo como criança”, destacou.

Um dos netos de Núcia, Renan Torres, de 10 anos, não esconde o orgulho de ver a avó entregando os presentes. “Eu acho isso muito legal. Ela sai de casa, dá presente para mim, meus primos e quando tem algum menino que não tem, ela também entrega o presente. Ela realmente ajuda todo mundo que consegue”.

Núcia é proprietária de uma farmácia, onde ela também entrega cestas básicas a famílias carentes. “Eu me sinto muito feliz, é muito gratificante. É uma pequena forma de ajudar e poder contribuir com algo de bom. O verdadeiro espírito do Natal é o nascimento de Cristo. A gente quer mostrar isso em forma de carinho”, comentou Núcia.