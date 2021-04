Wanderson pede início da vacinação de pessoas com deficiência em Pernambuco

Para o parlamentar, Pernambuco já deveria ter iniciado a vacinação desses grupos, que possuem mais riscos por causa das comorbidades e maiores dificuldades de seguir os protocolos de distanciamento e convívio social.

“Pessoas com síndrome de Down, por exemplo, são vulnerável por ter dificuldade de seguir as medidas de proteção, tem intolerância sensorial ao uso da máscara, baixa imunidade, histórico de problemas cardíacos, diabetes, envelhecimento precoce, além da hipotonia, que é a flacidez dos músculos envolvidos na respiração”, afirmou Wanderson Florêncio.

Natal, capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, tem vacinado pessoas com autismo e síndrome de Down desde o dia 30 de março, assim como a Prefeitura de João Pessoa. Já o Ceará anunciou que as pessoas com síndrome de Down estão no grupo 3 de vacinação, que começam a ser vacinadas em abril.

“Desde janeiro nós estamos conversando e tentando sensibilizar a vacinar essa parcela da população o mais rápido possível. Pernambuco tem avançado, mas existe a necessidade do nosso estado ter mais atenção com as pessoas com deficiência e doenças raras”, disse o parlamentar.