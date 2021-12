X Geres realiza a 6ª Mostra de Experiências Exitosas

Nesta quarta-feira (15), a X Geres realizou a 6ª Mostra de Experiências Exitosas.

Segundo divulgado nas redes sociais da Gerência, trata-se de um momento onde cada município que compõe Regional de Saúde, apresentam as suas experiências, conhecimentos, práticas e sucessos do trabalho prestado em seus respectivos municípios.

“É um momento de muita troca, e principalmente do fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS e da rede de assistência à saúde como um todo”, esclarece nota divulgada no perfil do Instagram da Geres.

Durante a Mostra, os seis municípios que compõem a Gerência, apresentaram as suas experiências.

Três municípios receberam o troféu destaque Thaysa Mirelle: o primeiro lugar foi para Tabira, com que apresentou o tema: Teleconsulta como ferramenta para o pré-natal odontológico na atenção primária; o segundo lugar, ficou com Afogados da Ingazeira, que apresentou o tema: Implantação da farmácia viva e o terceiro lugar foi para a cidade de Ingazeira, com o tema: Atenção primária X Previne Brasil: uma experiência de avaliação e monitoramento.

Os temas apresentados foram: Iguaracy – Assistência multiprofissional integrada na COVID-19 no âmbito municipal; Itapetim – Leishmaniose visceral: ações de prevenção e promoção à saúde; e São José do Egito – Importância das práticas corporais com grupos de idosos durante a pandemia. Do Nill Júnior