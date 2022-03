22ª Exposerra volta ao formato presencial de 14 a 16 de julho

A nova edição da Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada acontece em área coberta, no Armazém Social do Sesc Serra Talhada.

Durante Coletiva de Imprensa realizada nesta sexta-feira (25), a CDL e o SINDCOM Serra Talhada anunciaram a realização da 22ª edição da ExpoSerra.

A Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada será realizada nos dias 14,15 e 16 de julho e terá como tema: “Conectada com o Desenvolvimento”.

Outra novidade desta nova edição é que o evento será realizado no Armazém Social do Sesc Serra Talhada, em área coberta, com banheiros equipados e com acessibilidade, o que proporciona mais conforto e novas possibilidades para os expositores e visitantes.

“Todos sabem que nós já penamos muito porque não tínhamos espaço para albergar os estandes quando chovia. Foi feito um processo de drenagem no projeto que o Sesc executou, chamado de Armazém Social, o que mede a força que esse evento tem. Porque não é atribuição do Sesc fazer esses espaços para a feira, mas eles conseguiram aprovar nos departamentos estadual e nacional uma estrutura multiuso, mas que foi projetada pensando neste evento”, contou o presidente do SINDCOM Serra Talhada, Francisco Mourato.

O presidente da CDL Serra Talhada, Maurício Melo, também falou do diferencial da nova edição. “Este ano temos a expectativa de realizarmos a maior feira de todos os tempos, porque depois de dois anos impossibilitados de fazer a feira presencialmente, esse é o ano da retomada e é como o tema já diz: ‘Conectada com o Desenvolvimento’, então é uma oportunidade dessas empresas que passaram dois anos sofrendo com a pandemia, mostrarem suas marcas e venderem”.

Participaram da coletiva representantes de emissoras de rádios, TV, blogs, entre outros veículos de imprensa, que interagiram em uma sessão de perguntas e respostas sobre as informações acerca da Feira de Negócios.

Segundo a organização, o lançamento oficial da ExpoSerra acontecerá em breve, com data a ser informada. No próximo encontro serão anunciados mais detalhes, como programação, parcerias garantidas, shows e outras novas oportunidades de fazer negócios. Do Nill Júnior