O blog traz em primeira mão uma importante movimentação do Governo de Pernambuco para a duplicação da BR-232, no trecho que vai do final da travessia urbana de Arcoverde até o final da travessia urbana de Serra Talhada. Ao todo, são 156 quilômetros de extensão (do km 258,00 ao km 414,00) que devem passar por duplicação, adequação e restauração da pista existente.

A Secretaria de Administração do Estado publicou o resultado provisório do julgamento das propostas da licitação que prevê a contratação de empresas de consultoria em engenharia para a elaboração dos estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA-RIMA), além dos projetos básico e executivo da obra.

Entre os consórcios que participaram da disputa, destacam-se nomes como GEOSISTEMAS PLANEP, MAIA MELO ENGENHARIA e JBR ASTEP MKS, com valores apresentados entre R$ 2,1 milhões e R$ 7,8 milhões, divididos em quatro lotes. Alguns deles já aparecem como habilitados na fase atual do certame.

A ata deliberativa com os detalhes técnicos e a declaração dos vencedores está disponível nos portais oficiais do governo estadual. O prazo para apresentação de recursos vai até o dia 10 de julho de 2025.

A duplicação da BR-232 neste trecho é uma das obras mais aguardadas do Sertão e promete impulsionar a economia regional, melhorar a mobilidade e aumentar a segurança viária.

Do Júnior Campos