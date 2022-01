Acidente de moto com vítima fatal na PE-320 entre Afogados e Tabira

Vítima é um homem ainda não identificado. Segundo populares, ele conduzia uma motocicleta vermelha quando sobrou na estrada, bateu na rampa de proteção e desceu uma ribanceira.

Um grave acidente deixou uma vítima fatal na tarde deste domingo (2), na PE-320, entre as cidades de Afogados da Ingazeira e Tabira.

Segundo informações preliminares, a vítima é um homem de nome e idade ainda não identificados, que seria residente na cidade de Carnaíba.

Ele conduzia uma motocicleta Twister de cor vermelha no sentido Tabira/Afogados quando perdeu o controle, bateu na proteção lateral da pista e desceu uma ribanceira, vindo a óbito.

Vídeos divulgados na internet mostram o corpo da vítima ainda no local do acidente. Do Nill Júnior