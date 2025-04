Acidente entre moto e bicicleta interrompe trânsito nos dois sentidos da BR-232, em Serra Talhada

Um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (9) causou a interrupção do trânsito nos dois sentidos da BR-232, nas imediações da Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com informações preliminares de um agente de segurança, a colisão envolveu uma motocicleta e uma bicicleta, resultando em duas vítimas. Uma delas sofreu ferimento ocular, enquanto a outra teve fratura no tornozelo. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros no local, imobilizando uma das vítimas.

A viatura do SAMU foi acionada e seguiu com o atendimento. A guarnição responsável pela ocorrência ainda estava concluindo o relatório no momento do contato da reportagem.

O acidente causou um grande congestionamento na rodovia federal, exigindo paciência dos motoristas que trafegavam pela área.

Do Vila Bela Online