Acidente na PE-320 próximo a Calumbi deixa quatro feridos; Corpo de Bombeiros de ST atende ocorrência

Um acidente foi registrado na PE-320, nas proximidades de Calumbi, envolvendo um veículo vermelho com quatro ocupantes. O Corpo de Bombeiros de Serra Talhada agiu rapidamente para prestar socorro às vítimas. Segundo o relato da corporação, duas pessoas foram socorridas por populares, apresentando escoriações na cabeça e cortes leves.

Uma terceira vítima foi encontrada no local do acidente, deitada e incapaz de se levantar devido à gravidade dos ferimentos. Já a quarta pessoa envolvida, que estava em boas condições de saúde, foi encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, acompanhada do esposo.

De acordo com informações iniciais, o acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo, que acabou capotando. Apesar da gravidade da situação, não houve registro de vítimas fatais.

Do Júnior Campos