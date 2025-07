ACIDENTE TRÁGICO NA ZONA RURAL DE FLORES: AGRICULTOR MORRE ELETROCUTADO DURANTE INSTALAÇÃO DE BOMBA D’ÁGUA

Um trágico acidente foi registrado na manhã deste sábado (26), no Sítio Melancia, zona rural do município de Flores, no Sertão do Pajeú. Dois irmãos sofreram descarga elétrica durante a instalação de uma bomba d’água em um poço. Um deles morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, os irmãos estavam acompanhados de uma terceira pessoa, que testemunhou o ocorrido. Segundo o relato, durante a instalação do equipamento, a vítima fatal, identificada como um agricultor de 51 anos, solicitou que o irmão ligasse o disjuntor, que ficava a cerca de 150 metros de distância. Ao fazer o acionamento, o homem acabou recebendo uma forte descarga elétrica ao manusear um fio exposto.

O irmão, de 45 anos, ao perceber a situação, tentou socorrê-lo, mas também foi eletrocutado. Ainda assim, conseguiu pedir ajuda ao terceiro envolvido, que rapidamente desligou o disjuntor, interrompendo a corrente elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro à segunda vítima, que foi encaminhada ao hospital. Infelizmente, o irmão mais velho já se encontrava em óbito.

Durante a ocorrência, a central da PM realizou uma consulta no sistema SINESP e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra a vítima fatal, por homicídio (Art. 121 do Código Penal), relacionado a um processo de 2012.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.