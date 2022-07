Adilson Ramos e Victor Santos completam grade do dia 29 em Triunfo

Saiu finalmente a programação do dia 30 da 64ª Festa dos Estudantes de Triunfo.

A Empetur só havia liberado duas atrações, o tenor Igor Alves e o forrozeiro Santana, o Cantador. Hoje foram somados à grade Adilson Ramos e Victor Santos.

Nas redes sociais, não faltou quem questionasse em linhas gerais a queda de qualidade no nível da festa, que já teve atrações tradicionais e alternativas como Frejat, Lenine, Elba Ramalho, Biquíni Cavadão e Alceu Valença.

Nesta quinta, a programação é retomada com a Banda Edição Extra, Juarez e Vitor Fernandes. E nesta sexta, dia 29, a programação tem a partir das 19 horas Radiola Serra Alta, Caninana do Forró, Cavaleiros do Forró e Paula Matos. Do Nill Júnior