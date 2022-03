Aeroportos de Garanhuns e Araripina devem ter voos comerciais ainda em 2022

Reunião para tratar do tema foi realizada nesta terça-feira entre o Governo do Estado e a Azul Linhas Aéreas

Nessa terça-feira (23), a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista, recebeu o assessor da presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, para tratar do início das operações comerciais nos aeroportos de Garanhuns, no Agreste Meridional, e de Araripina, no Sertão do Araripe.

A meta da administração estadual é que, ainda este ano, haja voos regulares nos dois terminais.

A secretária executiva de Transportes, Conceição Lafaiete, o presidente da Empetur, Antonio Baptista, além de outros executivos da administração estadual e da Azul, também participaram do encontro.

O objetivo é que os aeroportos tenham toda a capacidade técnica para atendimento aos critérios dos órgãos reguladores e da companhia aérea para viabilização das operações regulares o mais rápido possível.

Nesse sentido, durante a reunião, foram detalhadas as ações em andamento nos dois equipamentos, que, atualmente, estão passando por obras de reestruturação. O investimento soma mais de R$ 6,5 milhões.

“A conexão entre diversas regiões pernambucanas com o resto do país é um fator estratégico para impulsionar o desenvolvimento econômico e a consequente geração de emprego e renda. O Governo do Estado tem atuado de forma pioneira para ampliar a aviação regional, interiorizando a aviação civil para garantir a descentralização do desenvolvimento econômico e social. Dessa forma, a reestruturação dos terminais a partir de um trabalho focado na ampliação dos investimentos voltados para a infraestrutura logística de Pernambuco é fundamental para a integração dos modais de transporte, o que contribui para o escoamento da produção, a geração de negócios e o crescimento do turismo”, comentou a secretária Fernandha Batista.

Em Araripina, foi finalizada, em outubro de 2021, a primeira etapa das obras de requalificação terminal, onde foram realizados os serviços de restauração do pavimento e sinalização horizontal da área de movimento das aeronaves (pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio); com aporte de R$ 3 milhões. Também está prevista a implantação de um terminal de passageiros em container, no valor de R$ 444 mil.

No momento, está sendo contratada a base de concreto para instalação do TPS, assim como também a empresa para execução do muro de segurança operacional e patrimonial. Vale ressaltar que a última intervenção no terminal data de 1997.

O Aeroporto de Garanhuns, por sua vez, teve iniciado o serviço de restauração e pintura horizontal do sistema de pistas de pouso e decolagem, com recursos na ordem de R$ 2,5 milhões. No momento, também está sendo executada a reforma do terminal, no valor de R$ 609 mil. Do Nill Júnior