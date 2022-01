Afogados: Afastamento de servidores com Covid-19 prejudica atendimento na Caixa

A reportagem do blog do Nill Júnior teve acesso à informação de que a agência da Caixa Econômica Federal, em Afogados da Ingazeira está tendo os trabalhos afetados por conta do afastamento de servidores da agência que testaram positivo para a Covid-19.

Segundo informações de uma fonte – que pediu reserva do nome -, até o momento, cinco servidores já foram afastados e o atendimento está contingenciado. Abertura de contas e demais serviços estão sendo avaliados no dia a dia.

Ainda segundo informações, o público vai ter que ter paciência. Todos serão atendidos, mas deve demorar um pouco mais que o normal.

As informações também dão conta de que as agências próximas estão em situação pior, o que não permite o remanejamento de pessoal.

A torcida fica para que os casos positivos não aumentem para que a unidade permaneça aberta.

Diante do quadro é importante que as pessoas que necessitem de atendimento com urgência, procurem a unidade em um momento mais oportuno.

Esta bola já vem sendo cantada há algum tempo pelo promotor de justiça Lúcio Luiz de Almeida Neto e o diretor do Hospital Regional Emília Câmara, Sebastião Duque, que já demonstraram preocupação desde quando os casos de Covid-19 voltaram a subir em todo o país.

Eles têm alertado para o perigo de um lockdown forçado em vários setores da sociedade, visto que as pessoas positivadas precisam cumprir quarentena, o que pode afetar, bancos, comércio, serviços e inclusive a saúde, que pode ficar sem gente pra cuidar de gente. Do Nill Júnior