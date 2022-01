Afogados da Ingazeira: Corpo encontrado em Carnaibinha nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira (4), um corpo foi encontrado na comunidade de Carnaibinha – próximo ao campo de Lourinho – município de Afogados da Ingazeira.

Segundo informações do repórter Marcony Pereira para o programa Manhã Total da Rádio Pajeú, o corpo é de Antônio Marcos Barbosa da Silva, 33 anos, morador do Laura Ramos. Ele estaria furtando fios dos postes da comunidade durante a forte chuva desta segunda-feira e acabou recebendo uma descarga elétrica vindo a óbito no local.

Informações de populares dão conta de que Antônio Marcos já era conhecido na comunidade pela prática de furtos.

Ao lado do corpo de Antônio Marcos, foram encontrados três rolos de fios que já haviam sido furtados de postes na comunidade.

A companheira de Antônio Marcos esteve no local e saiu para providenciar velório e sepultamento. A Polícia Militar se encontra no local. Isolou o corpo e aguarda a chegada da perícia. Do Nill Júnior