Uma agência bancária do Bradesco foi alvo de um assalto na madrugada desta segunda-feira (3) em Tacaimbó, no Agreste pernambucano. A agência fica na Rua João Clemente, no Centro da cidade.

Segundo testemunhas, os suspeitos explodiram um dos caixas eletrônicos da agência e atiraram enquanto fugiam. O assalto ocorreu por volta das 2h.

Do NE10 Interior