Ajude o Lincon Ariel a recuperar a visão

Juliana Mendes mora na cidade de Juru, no Sertão da Paraíba e está desesperada por conta de mais um problema de saúde que seu filho vem enfrentando. Lincon Ariel Mendes do Nascimento tem 12 anos de idade. Tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A vida não tem sido fácil para o garoto, que agora está prestes a ficar totalmente cego, conforme contou Juliana ao Blog do Aryel Aquino. De acordo com a mãe, em 2021 o filho foi surpreendido com a perda de cem por cento da visão do olho direito e, atualmente, enxerga com bastante dificuldade com o esquerdo. “Só restam 4% da visão”, relatou a mãe.

Para evitar a cegueira de Lincon Ariel, é preciso que ele faça urgentemente um transplante de córnea. O garoto está na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) em busca do procedimento há mais de um ano.

Esse tipo de cirurgia custa em média, entre R$ 12 mil e 18 mil reais, e a incerteza do filho conseguir pelo SUS tem deixado a mãe aflita. Ao Blog, Juliana Mendes afirmou que não tem condição financeira para custear o procedimento e fez um apelo: “ajudem o meu filho”.

Ela disponibiliza seu número de celular/WhatApp: (83) 99934-4649, para contato. Também está fazendo uma campanha, juntamente com a comunidade, com o objetivo de conseguir o valor do procedimento cirúrgico. Nesse sentido, contribuições financeiras podem ser feitas através de conta bancária e PIX:

BANCO BRADESCO:

Agência: 3211

Conta-corrente: 0584527-0

Titular: Vanessa Mendes da Silva.

PIX:

Chave: 81999395330

Titular: Vanessa Mendes da Silva.

Todos esses dados bancários são da irmã de Juliana Mendes.

Do Nill Júnior