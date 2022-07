Ajudem a Jéssica e o Marcos

A Jéssica Araújo, que é do Pajeú, teve trombose e está na UTI do Hospital Regional do Agreste, Caruaru.

O episódio, poucos dias após o nascimento da filha, afetou pernas e pulmão.

A manutenção do marido lá também exige atenção. Ele está dormindo na porta da unidade por não ter onde ficar.

Para quem puder ajudar, o PIX é 172 736 304 38, em nome do marido, Gustavo Nunes de Araújo.

Se você está em Caruaru e pode ajuda-lo, o telefone dele é 87 -9640-6512. Vamos ajudar!

Do Nill Júnior