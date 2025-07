Ákila Monique é nomeada nova gestora do HOSPAM em Serra Talhada

A enfermeira Ákila Monique Monteiro da Silva foi oficialmente nomeada pela governadora Raquel Lyra como a nova gestora do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM), em Serra Talhada. A nomeação consta no Ato nº 4573, publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 1º de julho de 2025.

Ákila assume o cargo de gestora hospitalar comissionada, símbolo DAS-5, substituindo Leonardo Henrique Monteiro de Carvalho, exonerado no mesmo dia. Ákila é Especialista em ergonomia psicossocial e auditoria de serviços de saúde.

DO Júnior Campos