Alerta de chuvas intensas coloca 13 municípios do Pajeú em estado de atenção

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (12) um alerta de chuvas intensas para Pernambuco, com classificação de “perigo” devido às condições previstas para o Sertão, Agreste e Zona da Mata Sul. A notificação abrange 99 municípios, incluindo treze no Sertão do Pajeú e outros dois no Sertão do Moxotó. O aviso segue válido até as 10h deste domingo (13), podendo ser prorrogado.

Segundo o Inmet, as precipitações devem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros ao longo do dia. Os ventos também merecem atenção, com velocidades estimadas entre 60 e 100 quilômetros por hora.

No Sertão do Pajeú, os municípios em alerta são: Afogados da Ingazeira, Calumbi, Carnaíba, Flores, Ingazeira, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama. No Sertão do Moxotó, Arcoverde e Sertânia também constam na lista.

Diante da previsão, a Defesa Civil orienta a população a tomar cuidados redobrados. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar ficar sob árvores, que podem cair ou conduzir descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de energia ou placas de propaganda.

Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades. Em situações de risco, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Em resposta à possibilidade de transtornos, a Neoenergia Pernambuco informou que reforçou seu esquema de atendimento para atuar de forma rápida nas áreas atingidas. De acordo com Victor Gonçalves, gerente operacional da concessionária, equipes estão de prontidão para se deslocar entre as cidades, priorizando os locais mais afetados.

Para comunicar falta de energia ou problemas na rede, os clientes da Neoenergia podem utilizar o teleatendimento 116, o WhatsApp (81) 3217-6990, o site oficial ou o aplicativo da distribuidora.