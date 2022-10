AM: ossada humana é encontrada em praia por banhistas

Um homem encontrou uma ossada humana enquanto tomava banho de rio com os filhos na praia de Ponta Negra, em Manaus (AM). O achado ocorreu nesse domingo, 9.

Segundo a mídia local, uma das crianças foi a primeira a avistar os restos em decomposição. O homem saiu da água com as crianças, mas decidiu voltar para resgatar a ossada. Parte do corpo era um osso de fêmur que estava com pedaços de uma bermuda. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas localizou outra parte do esqueleto ainda dentro do rio.

Segundo a Polícia Militar, é possível que os restos mortais sejam de um jovem que estava desaparecido com suspeita de afogamento. Ele teria saído de uma lancha no Rio Negro em direção à praia e, quando tentou voltar, acabou se afogando. O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas recolheu a ossada. O órgão fará análises de DNA para tentar identificar a origem dos restos mortais.

