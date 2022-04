Amanda Pereira, Miss Serra Talhada, é terceiro lugar no Miss Pernambuco 2022

Serra Talhada ficou em terceiro lugar no Miss Pernambuco 2022 com Amanda Pereira. A Miss Serra Talhada Amanda Pereira, 20 anos, ficou em terceiro lugar no Miss Pernambuco 2022.

Amanda, que foi aclamada Miss Serra Talhada em maio de 2021, concorreu ao título estadual nesse sábado (16), em evento que aconteceu no Centro de Convenções de Caruaru.

Cinthya Moura, de Recife, ficou em segundo lugar e Luana Ferreira, de Sertânia, foi coroada Miss Pernambuco 2022. Do Vila Bela Online