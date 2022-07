Amupe participa de reunião do programa Prefeito Amigo da Criança

A secretária da Mulher da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeita de Lagoa do Carro, Judite Botafogo participou na quarta-feira (20) do Encontro com Prefeitos – Região Nordeste, da Fundação Abrinq, dentro do Programa Prefeito Amigo da Criança, que premia gestões exitosas com foco no desenvolvimento de políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes.

Representante da presidenta da Amupe, Ana Célia, Judite falou sobre o trabalho das gestões públicas em tomadas de decisões que tragam um futuro melhor para as crianças. “Todos nós que fazemos a gestão pública estamos empenhados para que amanhã tenhamos uma sociedade mais justa, mais pacífica”, salientou.

A prefeita de Lagoa do Carro também abordou a importância da elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância.

“A Amupe está trabalhando com os prefeitos e prefeitas para que possamos ter o nosso Plano Municipal da Primeira Infância construído e discutido com a sociedade. Deixar explícitas nossas metas na educação, saúde e assistência, em parceria com o Conselho da Criança e do Adolescentes e com os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)”, frisou Judite. Do Nill Júnior