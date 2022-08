Anderson, Marília e Miguel realizam convenções neste domingo

Neste domingo (31), três pré-candidatos ao Governo de Pernambuco oficializam os seus nomes para disputar o voto do eleitor nas eleições de outubro próximo: Anderson Ferreira, Marília Arraes e Miguel Coelho.

A primeira convenção de hoje é a de Anderson Ferreira (PL), marcada para às 10h, no Clube Português.

O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes confirma sua chapa com Izabel Urquiza na vice e Gilson Machado, candidato ao Senado Federal.

À tarde, duas convenções acontecem simultaneamente. Marília Arraes (Solidariedade), oficializa seu nome às 14h no Classic Hall. Ela tem o deputado federal, Sebastião Oliveira (Avante), na vice e o também deputado federal, André de Paula (PSD), para disputar o Senado.

Já o pré-candidato pelo União Brasil, Miguel Coelho, confirma, no Clube Internacional, também às 14h, a sua chapa com Alessandra Vieira na vice e o advogado Carlos Andrade Lima, para o Senado.

A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), oficializou sua chapa com Priscila Krause na vice e Guilherme Coelho na disputa pelo Senado, ontem, no Clube Português.

O pré-candidato governista, Danilo Cabral, oficializará a sua chapa com Luciana Santos (PCdoB), na vice e a petista Teresa Leitão para o Senado na próxima sexta-feira (5), último dia de prazo para as homologações de chapas que disputarão as eleições deste ano. Do Nill Júnior