André Maio quebra o silêncio sobre votação das contas de Duque: “Meu voto será consciente, transparente e com base na verdade dos fatos”

O Blog procurou, na manhã desta sexta-feira (27), o vereador André Maio (Avante) para comentar sobre a votação das contas do ex-prefeito Luciano Duque (Solidariedade), marcada para o próximo dia 8 de julho na Câmara Municipal de Serra Talhada.

Diante do clima de forte expectativa que envolve o julgamento e do burburinho nos bastidores políticos sobre a posição de cada parlamentar, o blog questionou diretamente André sobre como pretende votar. Em resposta, ele afirmou que ainda está analisando a matéria com cautela e responsabilidade.

“Tenho recebido muitas ligações e perguntas sobre como vou votar nas contas do ex-prefeito Luciano Duque, cuja votação está marcada para o dia 8 de julho. Quero dizer à população e à imprensa que, como vereador, tenho a responsabilidade de analisar todos os documentos com seriedade, imparcialidade e compromisso com o povo de Serra Talhada”, declarou.

André ainda destacou que está estudando o parecer técnico com apoio de especialistas e que tomará uma decisão baseada no interesse público:

“Estou estudando o parecer do Tribunal de Contas com muita atenção, ouvindo especialistas e também refletindo sobre o impacto dessa decisão para o nosso município. Meu voto será consciente, transparente e baseado no que for melhor para a cidade e para a verdade dos fatos.”

Por fim, o vereador pediu respeito ao tempo de análise e reforçou o compromisso institucional:

“Até lá, peço respeito ao meu tempo de análise e responsabilidade institucional.”

Nos bastidores da política serra-talhadense, André é apontado como um dos votos decisivos na contagem que pode garantir a aprovação ou rejeição das contas de Duque, referentes ao exercício de 2019. Mesmo com parecer favorável à aprovação com ressalvas do TCE, a votação está cercada de articulações intensas. A fala de André ao blog joga luz sobre o peso do momento e a prudência adotada por alguns parlamentares diante do cenário.

Do Júnior Campos