André Maio volta a cobrar transparência da AESET; por sua vez, a autarquia publica aviso de compra superior a R$ 220 mil

O vereador André Maio promete esquentar mais uma vez o debate na Câmara de Serra Talhada nesta terça-feira (29). Ele vai apresentar a Indicação nº 039/2025, cobrando da prefeita Márcia Conrado (PT) e do diretor da AESET, Cosme Medeiros, uma série de informações detalhadas sobre o funcionamento do curso de Medicina da autarquia.

A nova investida do parlamentar reforça o tom crítico adotado por ele nas últimas sessões, especialmente após a revelação de gastos considerados excessivos com diárias de viagens na Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada (FAFOPST).

“Não justifica! Eu não posso gastar um valor com um aluno de Bernardo Vieira, que sofre como eu sofri, lá de Água Branca, mas posso gastar R$ 50 mil com viagens do gestor da FAFOPST?”, protestou Maio, em discurso anterior.

Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em 2023 a AESET gastou R$ 78.305 em diárias, dos quais R$ 42.750 foram destinados ao presidente Cosme Medeiros. Os números, para André Maio, são alarmantes, principalmente quando contrastados com a realidade dos estudantes da zona rural do município.

“A Faculdade de Medicina tá nadando em dinheiro”, ironizou o vereador. “A gente quer saber onde tá esse dinheiro!”

Maio também lembrou que, em reunião recente, o próprio presidente da autarquia teria dito que, com a implantação do curso de Medicina, a instituição “iria nadar em dinheiro” — o que, segundo o parlamentar, reforça a necessidade de fiscalização rigorosa. Ele já avisou que, caso não receba os dados solicitados, vai recorrer à Justiça para obter as informações.

Por falar nisso…

Enquanto o vereador se prepara para mais uma cobrança formal, a AESET publicou nesta terça-feira (29) um novo Aviso de Registro de Preço, referente à aquisição parcelada de material permanente de informática, com valor estimado em R$ 221.680,65 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

Do Júnior Campos