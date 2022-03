Anvisa aprova mais dois autotestes de Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nessa quarta-feira (2), o registro de mais dois autotestes de Covid-19. Com isso, seis exames desse tipo podem ser vendidos no Brasil e alguns já são comercializados em sites de drogarias brasileiras. As informações são do Correio Braziliense.

Os dois novos autotestes que receberam aval da Anvisa utilizam swab nasal para identificar a infecção pelo novo coronavírus. Ou seja, utilizam amostra de secreções do nariz coletadas por um cotonete específico. No Brasil, somente um autoteste que utiliza amostra de saliva teve registrado aprovado pela Anvisa.

Os dois novos autoexames aprovados são fabricados na China e na Coreia do Sul. Um deles terá apresentação comercial com um teste por embalagem, enquanto o outro será vendido com um, dois ou cinco testes por embalagem.

O primeiro autoteste de Covid-19 foi aprovado pela Anvisa em 17 de fevereiro. O aval do registro ocorreu 20 dias após a diretoria colegiada da agência aprovar, por unanimidade, a venda desse tipo de exame no Brasil, atendendo o pedido feito pelo Ministério da Saúde. DO Vila Bela Online