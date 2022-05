Apac emite alerta de chuvas fortes em regiões de Pernambuco

Nesta sexta-feira (20), a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um aviso meteorológico no nível de estado de atenção – de risco moderado a alto – sobre previsão de pancadas de chuva para o Sertão, Agreste, e Mata Sul. A previsão é válida até este sábado (21).

Devido ao Sistema Frontal em Pernambuco, o tempo no Agreste e no Sertão permanecerão instáveis. A previsão é de que, posteriormente, os resquícios desse Sistema se desloquem para a Mata Sul.

A Apac recomenda a população a seguir as orientações da Defesa Civil. As atualizações da previsão do tempo podem ser conferidas diariamente no site da Apac. Com informações do Diário de Pernambuco