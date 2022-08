APAE Serra Talhada sediará I Torneio de Futebol Online inclusivo na próxima semana

A APAE Serra Talhada realiza na próxima quinta (25) o I Torneio de Futebol Online, desenvolvido para inclusão digital de pessoas com deficiência atendidas pela entidade.

O projeto acontece em celebração à Semana da Pessoa Com Deficiência e foi idealizado pelos graduandos do curso de Sistema da Informações da UAST/UFRPE, Rildo Estácio e Romário Elias.

Segundo os organizadores, a ideia é trazer a tecnologia de forma acessível e inclusiva, utilizando um jogo que não precisa de tanta infraestrutura, mas que estimula o raciocínio lógico, a concentração, a memorização e outros estímulos cognitivos importantes para o desenvolvimento dos participantes.

O Campeonato de Inclusão tecnológica e esportiva será dividido em categorias, contando com eliminatórias, classificatórias e a participação de jogadores que já se inscreveram desde o mês passado e se preparam para participar do torneio que dará direito a premiações com medalhas e troféus.

Do Vila Bela Online