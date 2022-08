Após polêmica, empresários e CDL defendem grade anunciada pela prefeitura

Com uma expectativa de movimentar mais de R$ 15 milhões na economia de Serra Talhada, a Festa de Setembro 2022 já está aquecendo os setores do comércio e serviços na cidade, alavancando as vendas e gerando empregos diretos e indiretos.

É o que diz em nota a prefeitura de Serra Talhada depois da polêmica envolvendo os cachês de alguns artistas noticiada pela imprensa e a recente provocação do Ministério Público de Contas.

“A movimentação positiva após a divulgação da grade de programação por parte da gestão municipal foi atestada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), comerciantes e prestadores de serviços”, diz a municipalidade que ouviu CDL e representantes do comércio local.

“O comércio da nossa cidade vive uma grande expectativa para a Festa de Setembro, principalmente após a divulgação da grade de programação pela prefeita Márcia Conrado, que entende a importância das festividades para aquecer a economia, a exemplo do aniversário da cidade e do São João, quando tivemos um resultado muito positivo, com aquecimento de cerca de 60% em alguns segmentos. É importante que a população compreenda que um evento como esse é um investimento, porque aquece todo o setor econômico, o comércio, os serviços e ainda gera empregos temporários diretos e indiretos, e considerando a grandiosidade do evento a previsão é de um retorno de cerca de quinze milhões”, explicou o presidente da CDL, Maurício Melo.

A empresária do setor hoteleiro, Ana Lúcia Ferraz Nogueira, explicou que a procura tem sido muito grande nos últimos dias e que o hotel já está praticamente lotado para o período da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Penha.

“Esse ano tem sido muito bom graças a volta dos eventos na cidade. Hoje o hotel já está com as vagas quase todas preenchidas para o período da festa, e a procura pelo dia sete está um verdadeiro rebuliço. Eu acho que a prefeitura está no caminho certo, e o caminho é esse, investir em atrações, explorar o cangaço, atrair gente para o Sertão”, disse.

Ela acrescenta que quando atuava no setor de farmácia as vendas também eram alavancadas nos períodos festivos, o que mostra que todos os setores são beneficiados com os eventos. “Quando tinha festa, o que eu vendia de medicamentos não era comum, e hoje no hotel melhorou mais ainda”, contou.

Atuante no setor de moda e vestuário, o empresário Marcos Winícius de Souza Oliveira conta que o mês de junho foi muito produtivo e que o impacto da Festa de Setembro já é sentido nas vendas.

“A nossa loja vai completar dez anos, e a gente já está sentindo o comércio aquecer, não só agora para a Festa de Setembro, mas a gente já sentiu no mês de junho, com um aumento nas vendas, apesar dos dois anos de pandemia. E agora para setembro a gente já está se preparando, já investiu e já pedimos muita coisa, tanto para esse mês de agosto como para setembro, quando vamos receber muitos turistas”, declarou. Do Nill Júnior